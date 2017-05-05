Ученые из Петербурга разработали полимер, напоминающий швейцарский сыр

Ученые из Санкт-Петербурга создали полимер, который при рассмотрении под микроскопом напоминает швейцарский сыр. Отмечается, что данный полимер будет использоваться для точечной доставки лекарств в органы и ткани человека.

Буквально недавно специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета и Института органической химии РАН представили общественности созданный совместными усилиями полимер. При близком рассмотрении он напоминает швейцарский сыр, так как маленькие "нанодырки" распределены по всему объему полимера. В глубине полимера имеются полые сферы с тонкими перегородками, между которыми отсутствует соединительный канал.

Ученые рассказали, что свойства "дырявого" полимера можно программировать на этапе производства, задавая реакцию на свет, температуру и так далее. По версии исследователей, полимер идеально подойдет для точечной доставки лекарств к поврежденным органам или тканям человека.