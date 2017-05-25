Ученые: Найден последний сибирский единорог

Ученые из России смогли обнаружить на территории Казахстана сибирского единорога. Возраст останков – 29 тысяч лет.

Российские исследователи животного мира прошлых веков столкнулись с еще одной ценной находкой. Эксперты полагают, что извлекли из грунта последнего сибирского единорога.

Возраст останков, по предварительным данным, оценивается в 29 тысяч лет.

Сообщается, что этот вид млекопитающих обитал во времена оледенения планеты. До этого считалось, что подобный вид животных исчез с Земли около трехсот тысяч лет назад, однако последние находки перечеркнули эти знания.

Известно место, где были найдены кости единорога. Это Павлодарская область Казахстана, что на севере республики и юге Сибири.

Сибирские единороги могли достигать двух метров в высоту и почти пяти метров в длину. Их вес был очень значителен и на лбу был неизменный толстый рог. Большинство животных этого вида обитало на территориях современной Украины, в Сибири, Поволжье и Китае.