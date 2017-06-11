Апокалипсис 1 февраля 2019 года: NASA скрывает правду об опасном астероиде?

Стала известна новая дата предполагаемого Апокалипсиса – 1 февраля 2019 года. Причиной может стать небесное тело 2002 NT7, являющееся двухкилометровым околоземным астероидом, у которого очень высокие значения наклона орбиты относительно плоскости эклиптики и эксцентриситета. Из-за этого объект способен пересекать одновременно орбиты двух планет, проходя и рядом с Землёй, и рядом с Марсом. Его открыли, в соответствии с названием, в 2002 году, 9 июня, когда проходила американская программа LINEAR, которая и была направлена на поиск астероидов, проходящих мимо Земли.

В настоящее время конспирологи начали обвинять агентство NASA в том, что последнее скрывает правду об опасном объекте, поскольку имел место некий прецедент. Сначала информация об астероиде была опубликована на официальном ресурсе американского ведомства с указанием о высокой вероятности падения данного небесного тела на Землю. Однако вскоре сведения удалили, а в NASA дали комментарий, что «поторопились с выводами об опасности». Конспирологи заявили, что ведомство намеренно так сделало, поскольку не желает прямо говорить о происходящем. В Интернете начали появляться разные ролики на тему возможного падения и того, что он за собой повлечёт. Известно точно, что если действительно случится падение, то удар будет равен силе в 30 миллионов одновременно взорвавшихся ядерных бомб.

Однако, что характерно, информация об астероиде была известна ещё с 2002 года, и тогда также поднимали тему возможного Апокалипсиса спустя 17 лет. Некоторые конспирологи, включая Бенни Пейзера из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, считают, что опасность может повышаться с каждым годом, поскольку учёные узнают всё новые детали о данном небесном теле. Однако большинство специалистов считает вероятность падения астероида невысокой.

Среди них и профессор Дон Йеоманс, признающий, что 2002 NT7 может представлять некую опасность, хоть не такую уж значительную, в 2060 году. Точную дату этого падения, в отличие от 2019, не называли. К слову, относительно гипотетической катастрофы через два года было указано даже точное время – 11.47. Вероятнее всего, речь идёт об отсчёте по часовому поясу США. Часть экспертов предполагают, что падение астероида 1 февраля 2019 года – не более, чем миф, раздуваемый до состояния научной сенсации определёнными специалистами, имеющими нечестные намерения.

Так это или нет, покажет время. Во всяком случае, до указанной даты большой срок, и астрономы советуют обратить внимание на космические события 2018, которые уже определены.

В частности, названы сроки частичных солнечных затмений (15 февраля, 13 июля, 11 августа) и лунных (31 января и 27 июля). Также в 2018 должны состояться высадки людей на Луну и встречи автоматических станций с астероидами Ryugu и Bennu, и BepiColombo, совместная миссия от европейского и японского космических агентств по отправке зонда к Меркурию.