Без эмоций и предубеждений: В США создали искусственного экстрасенса

Новая нейросеть «додумывает» предложение до того, как его произнесли.

В США появился робот-экстрасенс, способный предсказывать слова людей. Американские инженеры разработали особенную нейросеть, в основе которой легли резистивные комплекты с памятью. Так называемые мемристоры умеют запоминать и хранить данные, а также выполнять логические операции. Система способна работать с часто меняющейся информацией, может завершить недосказанное человеком слово, или же произнести за него предложение до того, как оно было сказано вслух. Нейросеть-экстрасенс самостоятельно анализирует и «думает» над окончанием предложения, опираясь на сказанные ранее слова и интонации человека.

Особенностью новой нейронной сети является ее «быстрообучаемость». В отличие от других нейросетей, которые требуют длительного процесса обучения и усовершенствуются с каждым разом, сеть на основе мемристоров не требует времени для тренировки.

Роботы-предсказатели имеют компактные размеры и могут быть легко внедрены в электронные системы. По сообщению разработчиков, такую систему можно будет использовать для создания робота с имитацией человеческого мозга.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого участники произнесли 239 предложений, описывая различные события и используя разные эмоции. Все это время нейронная сеть улавливала взаимосвязь между изменениями в областях мозга при описании и произношении событий. После этого робот сам завершил 240-е предложение.

Разработчики утверждают, что система поможет распознавать, о чем думал человек, используя его МРТ. Для этого нейронной сети достаточно проанализировать данные томографии той области мозга, которая была задействована для создания образов. В дальнейшем, надеятся ученые, нейросеть сможет предсказывать не только слова, но и поведение человека.

Ученые из Великобритании также положительно высказываются о мемристорах. По их мнению, именно за этой резистивной системой стоит будущее в разработке имитации человеческого мозга. Мемристоры могут управлять искусственным интеллектом. Они обладают преимуществом не только быстрого обучения, но также переобучения, так как легко справляются с меняющейся информацией. Также резисторы с памятью становятся полезными при разработке процессоров для работы с большим потоком данных.