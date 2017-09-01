Уфологи: На видео NASA найден боевой НЛО

На видео NASA найден боевой НЛО. Об этом сенсационном факте рассказали уфологи.

Любители теории слежки за землянами представителей инопланетных существ вновь воодушевились фактом, который случайно предоставили специалисты американского космического агентства. На записи с камер МКС вновь довольно отчетливо виден некий объект, который по форме напоминает корабль пришельцев.

Как заявил один из уфологов, даже непрофессиональным взглядом видно, что это неопознанный пока летающий объект, словно боевой корабль пришельцев навис над космической станцией землян и наблюдает за ними.

Ученые-уфологи говорят, что это уже не первый раз, когда в поле зрения камер МКС попадают подобные НЛО. Впрочем, никаких официальных комментариев от представителей NASA дождаться пользователи не смогли.

Ролик до сих пор можно найти в глобальной коммуникационной сети, где он продолжает набирать популярность.

Нашлись и скептики, которые утверждают, что это всего лишь световые помехи и никаких посторонних объектов на видео нет.