Ученые: Полные люди счастливее худых‍

Ученые из Великобритании выяснили, что полные люди чаще чувствуют удовлетворенность жизнью и счастье, однако их лишний вес провоцирует проблемы со здоровьем, в том числе рак и диабет. Исследования проводились в университете Бристоля, их результаты были опубликованы в издании The Independent.

Британские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более пятисот тысяч респондентов старше 37 лет. Как отмечают специалисты, полные люди ведут более спокойную жизнь и нервничают в разы реже, чем худые. Это связано с тем, что они меньше себя ограничивают в еде, и такой настрой распространяется не только на эту область жизни. Те же, кто постоянно запрещают себе есть вкусное, намного чаще испытывают стресс и их способность противостоять негативным эмоциям намного ниже, чем у полных.

Ученые отмечают, что это, безусловно, интересный факт, однако попдчеркивают, что лишний вес - это проблема, с которой нужно бороться. Такие отклонения впоследстви, дают большую нагрузку на сердце, вызывают диабет и другие заболевания.