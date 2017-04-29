Женатые счастливее одиноких‍ - Ученые

Ученые из Канады благодаря недавним исследованиям выяснили, что женатые люди счастливее, чем те, кто не находится в браке. Даже несмотря на то, что со временем мужчина и женщина получают от брака меньше положительных ощущений, они не испытывают разрушающего одиночества и оттого чувствуют себя счастливее.

Недавно ученые из Канады проводили опрос среди большого количества людей, чтобы выяснить, зависит ли счастье человека от того, состоит ли он в законных отношениях. В первую очередь специалисты сообщают, что положительные ощущения нарастают вместе с тем, насколько длительны отношения.

Как уже упоминалось, через несколько лет после свадьбы некоторые пары могут чувствовать, что счастье в их браке начинают угасать, однако, по словам ученых, такие мысли возникают практически у всех после росписи. Это может быть связано с ожиданиями, которые были у брачных спутников еще до того, как они стали таковыми. Однако чем дольше люди живут друг с другом, тем больше нарастает их чувство защищенности. К старости женатые люди чувствуют, что их есть кому поддержать, а одинокие испытывают тревогу из-за своего положения.