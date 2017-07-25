Ученые пытаются предотвратить распространение опасного патогена пшеницы

Ученые из университета Сиднея пытаются предотвратить распространение опасного патогена пшеницы. За счет выброса ненужных генов, стеблевая ржавчина становится супрзаразной и поражает имунную систему растений.

Ученые активно борются с тем, чтобы мировая продовольственная безопасность была стабильна. Между тем, в последние годы ей угрожает "возрождение" болезни пшеницы. Она поражает имунную систему растений, тем самым причиняя ей вред. Между тем, это заболевание может передаваться другим растениям, а потому агрономам приходится уничтожать огромные плантации пшеницы, в которых обнаруживается ген ржавчины.

Многие международные ведомства работают над этой проблемой. Сообщается, что в 1973 году эта болезнь растений была обнаружена в Австралии. В том году вспыхнула целая эпидемия ржавчины пшеницы. Властям пришлось уничтожать целые поля, что принесло к огромным потерям и спровоцировало поднятие цен на некоторые продукты. Профессор университета Сиднея отмечает, что патоген изменяется, а потому необходимо сейчас приложить все усилия, чтобы побороть его.