В Китае хирург из Италии приступил к пересадке головы живому человеку

В Китае известный хирург из Италии Сержио Канаверо 26 декабря попытается сделать то, что ранее никому не удавалось - пересадить голову живому человеку. Врач уже приступил к проведению операции, нюансы которой находятся в строжайшей секретности.

Китайская больница превратилась в поле для новых научных экспериментов, ведь именно сейчас группа хирургов под руководством Канаверо проводят первую в мире пересадку человеческой головы. Медики поставили на карту не только свою репутацию, но и жизнь пациента. Отмечается, что детали операции века пока не разглашаются.

Напомним, ранее в Китае итальянский хирург осуществил успешную пересадку человеческой головы на труп. В ходе 18-часовой операции экспертам впервые удалось воссоединить позвоночник, кровеносные сосуды и нервы.