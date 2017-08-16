СМИ: Названы сроки третьего запуска с космодрома «Восточный»

Названы сроки нового запуска с космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщил российским СМИ источник.

Стали известны предварительные сроки очередного запуска космического корабля с нового космодрома России, что находится в Приамурье. Как сообщил неназванный источник, связанный с «Восточным», сейчас проходит плановая подготовка к пуску ракеты.

Все три составные части ракеты уже находятся на территории стартового комплекса и основная часть подготовки начнется сразу после новогодних праздников.

Отмечается, что первоначально днем запуска называли 26 января, однако сегодня больше склоняются к первым числам февраля будущего года.

Это будет третий запуск ракетоносителей с космодрома в Амурской области. Напомним, что предыдущий пуск ракеты завершился неудачно. Космический аппарат вышел в открытый космос, но вскоре отклонился от заданной орбиты и не вышел на связь. В итоге специалисты потеряли несколько десятков спутников, а ущерб составил несколько миллиардов рублей.