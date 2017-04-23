На Марсе ученые обнаружили древнюю ракушку

На последних снимках Марса ученые обнаружили древнюю ракушку во влажной почве. Этот факт может свидетельствовать о возможной жизни на Красной планете.

Поиски обитателей Марса продолжаются с незапамятных времен. Ученые со всего мира не могут оставить эту планету в покое, рассматривая ее со всех возможных сторон и вздрагивая каждый раз, только перед ними открывается нечто, даже отдаленно похожее на свидетельство жизни.

Так, на последних снимках поверхности Марса ученые заметили древнюю ракушку во влажной почве. Несмотря на то, что фотография не отличается потрясающим качеством, специалисты все равно уверены, что этот объект является именно ракушкой.

Эксперты космического агентства NASA не спешат подтвердить теорию ученых, они и вовсе отказываются от каких-либо комментариев.