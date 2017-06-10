В ЮАР пчёлами отгоняют слонов от деревьев

В ЮАР нашли способ защищать деревья от слонов, используя пчёл. Об этом написано в журнале Biology Conservation.

Совместная разработка британских и африканских учёных позволит сохранить вид Sclerocarya birrea, которую облюбовали местные слоны. За это растение называют слоновьим деревом или марулой. Из-за повышенного интереса со стороны крупных животных, количество стволов склерокарии в отдельных зонах Национального парка Крюгера уменьшилось на четверть. Это лишает листья и плоды марулы многих травоядных животных и насекомых.

Изначально предпринимались попытки оградить склерокарию при помощи обертывания стволов сетью из проволоки. Это отчасти защищало кору на стволе, однако слон мог выдернуть дерево с корнем или повредить крону.

Сейчас группа биологов из Университета Витватерсранда под руководством Робина Кука придумали новую систему. Они вешают на ветви ульи с местными медоносными пчёлами, которые в случае тревоги начинают атаковать любителей марулы. Болезненные укусы оставляют у слона условный рефлекс, призывающий держаться подальше от территории пчёл. Результаты тестов показали высокую эффективность метода.