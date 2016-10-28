Учёные: высокая влажность катализирует глобальное потепление

Учёные из США предупреждают, что высокая влажность существенно катализирует глобальное потепление. Об этом идёт речь в статье журнала Environmental Research Letters.

Климатологи из Колумбийского университета при помощи виртуального моделирования составили прогноз возможного воздействия теплового режима на человечество при синхронном повышении температуры и влажности на планете до конца 21 века. Они заметили, что показатели влаги часто упускают во время исследований. Однако же многие живые организмы, в том числе - люди, легче переносят жару при низкой влажности.

Оказалось, что проблема может обостриться уже спустя несколько десятков лет. Многие регионы, в которых существует риск критического ухудшения климата, густо населены. Например, экваториальные части Африки и Южной Америки или Индия.

В этих зонах вредные периоды в течение года могут увеличиться до двух раз. Такими считаются дни, когда показатели влажного термометра превышают 35 градусов по Цельсию.