Ученые: подростки более способны к обучению, чем дети и взрослые

Ученые из Голландии выяснили, что в подростковом возрасте люди более способны к обучению, нежели в детстве или в зрелости. Причиной данному факту служит повышение активности полосатого тела.

В результате проведенного голландскими учеными научного эксперимента с участием 232-х исследуемых, удалось установить, что подростки более обучаемы, нежели дети или взрослые.

Так, результаты незамысловатого исследования показали, что тесты на логику лучше всего сдавали именно те участники эксперимента, возраст которых составлял от 16 до 20 лет.

Ученые утверждают, что всему причиной служит активная работа полосатого тела в мозге у человека. Оно отвечает за выработку дофамина (гормона счастья), а также способствует работе системы вознаграждения. Вот почему подростки проявляют себя как наиболее меркантильные особы и готовы учиться только с привлечением материального эквивалента.

После 20-ти лет, как доказали ученые, активность полосатого тела идет на спад.