Ученые: в честь Баба Марли назван новый вид пауков

Ученые в честь Боба Марли назвали новый вид морских пауков. Насекомые имеют оранжево-коричневые ноги и красное тело, покрытое серыми волосками.

В одном из университетов в Гамбурге ученые назвали новый вид морских пауков в честь известного певца Боба Марли. Эти насекомые обитают в прибрежных зонах Японии, Индии и Австралии, и прячутся в раковинах или кораллах. Насекомые плетут заглушку, чтобы удержать нужный для жизни кислород. Пауки в основном ведут ночной образ жизни. Питаются они маленькими рыбами и бесхребетными насекомыми. Самки этого вида пауков крупнее самцов, так как достигают большего размера чем они. Как стало известно специалистам, размер тела у пауков может достигать до одного сантиметра. Насекомые имеют оранжево-коричневые ноги и красное тело, покрытое серыми волосками.