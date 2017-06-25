В Великобритании пролетел НЛО, который напомнил «Тысячелетнего сокола» из «Звёздных войн»

Жители Великобритании стали свидетелями того, как в небе молниеносно пролетел настоящий НЛО. По словам британцев, инопланетный объект очень напоминал «Тысячелетнего сокола» из фильмов «Звёздные войны».

Про необычный объект в небе рассказала жительница Великобритании Кристина Искандер, которой удалось на камеру смартфона зафиксировать НЛО. Очевидцы сообщают, что приняли корабль пришельцев за вертолет, однако объект передвигался бесшумно. Тогда люди догадались, что стали свидетелями НЛО.

Многие отмечают, что космический объект напомнил всем известный корабль «Тысячелетний сокол» из фантастических фильмов про «Звездные войны». На данный момент снимки очевидцев изучают уфологи.