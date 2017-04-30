В Японии разработали робота в виде змеи для исследования АЭС «Фукусима-2»

Для исследования АЭС «Фукусима-2» в Японии разработали робота в виде змеи длиной 12,8 м. Этот робот будет использоваться для исследований, ведь пока неизвестно, насколько велика степень повреждения радиоактивного блока.

Японские разработчики сообщают о большом прорыве, который они совершили в робототехнике. Так, специально для исследований повреждений от взрыва на атомной электростанции «Фукусима-2» был создан роботизированный зонд. Как сообщается, это гибкая трубка, которой можно управлять дистанционно.

По последним данным, специалистам так и не удалось выяснить точно, насколько разрушительными были последствия взрыва. Внутри блоков могут еще оставаться следы радиоактивных расплавов, а потому слишком рискованно отправлять туда людей. После того, как робот-змея исследует поверхность, будут предприняты следующие шаги для ликвидации последствий аварии.