Учёные рассказали, сколько нужно выпить, чтобы взорвать танцпол‍

Ученые из США рассказали, сколько должен выпить человек, чтобы он чувствовал себя раскрепощенно на дискотеке и без стеснения пошел танцевать. Так, чтобы взорвать танцпол, достаточно одной бутыки вина.

Ученые из США решили выяснить, какой объем выпитого алкоголя может раскрепостить человека и заставить его забыть о своих комплексах. Для того, чтобы прийти к определенным выводам, они привлекли порядка пятидесяти пяти человек. Те должны были танцевать в игре Just Dance для XBox. Игра дает баллы, когда геймер правильно выполняет движение. Как сообщается, у трезвых людей показатель баллов поначалу был довольно низким, однако вместе с тем, как они выпивали все больше, показатель рос.

Эксперты объясняют такие результаты тем, что алкоголь снимает стресс и помогает человеку забыть о своих тревогах. Проблема в том, что многие не умеют себя контролировать, а потому вместо того, чтобы танцевать, начинают неадекватно себя вести.