Учёные: Эмоциями человека можно управлять

Социальные сети, и прочие часто посещаемые ресурсы, всё больше становятся источником общественно-политической информации.

Такого рода информация вызывает у людей различные эмоции. Ученые решили выяснить, эти эмоции являются следствием увиденного или человек склонен к ним изначально. В современном мире тема человеческих эмоций довольно актуальна. Американские ученые, под руководством Амит Голденберг, решили провести серию экспериментов и сделали открытие в сфере психологии. В экспериментах участвовало более сотни человек. Людям показывали изображения с политическим подтекстом. Целью было изучение проявления негативных эмоций и гнева.

Люди изначально желавшие испытывать эмоции проявляли их втрое больше чем люди с противоположными желаниями. Склонные к гневу люди, проявляли его гораздо чаще чем другие эмоции. Исследования показали, что эмоции, зачастую, не спонтанная реакция на определенные события или действия. Ученые также отметили, что люди становились более эмоциональными когда им сообщали что остальные тоже испытывали такие эмоции.

Несмотря на существование альтернативных точек зрения, данное исследование весьма наглядно показывает, что человеческие эмоции носят вовсе не спонтанный характер. Это означает, что ими можно управлять при должном умении активировать нужные психологические "рычаги".