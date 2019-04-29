Друг в беде не бросит. Собаки испытывают стресс наравне с хозяевами

Этот механизм переживания за свою стаю заложен еще со времен первобытных волков и служил для выживания в агрессивной среде.

Ученые из Швеции совместно с кинологами определили, что собаки испытывают стресс наравне со своими хозяевами. Чтобы выявить это, было приглашено 58 собаководов, причем, только представительницы прекрасного пола со своими питомцами. Воздействуя на девушек, кинологи измеряли уровень кортизола в шерсти собак. Этот гормон четко проявляется во время испытываемого стресса четвероногим. Такой же уровень наблюдался и у хозяек хвостатых. Причем гормон кортизола сначала повышался у человека, затем с очень маленькой задержкой у его собаки. Друг в беде не бросает, а принимает на себя все невзгоды.

Кинологи говорят, что подобная реакция выработана еще со времен первобытного волка, когда выживаемость стаи зависела от состояния каждой особи этой стаи. Они отлично чувствовали друг друга и на этой основе определяли задачи, помогающие выживать в суровой агрессивной среде. Сегодня задачи домашних собак не такие глобальные, как раньше, но стайность у них в крови. А мы являемся главными членами их стаи. И еще не известно, кто из нас является вожаком.