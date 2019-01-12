Логотип Звездного Флота из Star Trek нашли на Марсе

На марсианской равнине Эллада нашли шеврон, похожий на символ героев фантастической вселенной.

Пока эксперты NASA строят планы по отправке колонизаторов Марса, наблюдательные устройства находят все больше загадочных объектов на Красной планете. Так, на снимках с орбитального аппарата Mars Reconnaisance исследователи обнаружили логотип Звездного Флота из Star Trek. Артефакт на Марсе рассмотрели ученые из Университета Аризоны.

Шеврон представляет собой рельеф на марсианской почве, напоминающий зауженный бумеранг. Несмотря на необычную форму, ученые не дали шанса уфологам: подобные формы естественны — предположительно, их образовали древние потоки лавы.

«Символ Star Trek» оставило извержение вулкана на дне кратера, оставшегося после удара астероида. Ветер формировал потоки расплавленной магмы, которая придала необычную форму песчаным дюнам. Всего на равнине Эллады около 300 подобных образований разной формы. Еще 480 вулканических фигур находятся в Лабиринте Ночи — 1200-километровом комплексе каньонов.