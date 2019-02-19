Океан-пустыня: Глобальное потепление уменьшит число морских обитателей на 17%

Сегодня, 11:02 \\ Наука

К концу 21 века погибнет каждый шестой обитатель. В основном пострадают крупные животные. Приведёт к бойне между странами за оставшиеся виды.

Проблема исчезновения видов животных актуальна как никогда. К концу 21 века мы столкнёмся с необратимым процессом вымирания планеты. Об этом всерьёз заговорили напуганные канадские учёные. Согласно данным, глобальное потепление уменьшит число морских обитателей на 17%. 

Исследователи сделали такие выводы, исходя из проведённых подсчётов, прогнозов и статистических данных. Погибнет каждый шестой обитатель, и глобальное потепление будет не единственным фактором, который повлияет на процесс уничтожения Земли. Сказываются также окисление вод и уменьшение в них процента кислорода. 

Больше остальных пострадают крупные животные, а вот планктоны и бактерии проживут наоборот дольше остальных. В более тёплых местах будет потеряно более миллиарда тонн рыбы и других видов, остановить процесс уже невозможно, остаётся только тормозить. 

Сейчас есть только один вариант, и то он не может показатели свести до нуля - океан-пустыня всё же будет. Если сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, то вместо 17% вымрут 5%. В дальнейшем стоит ожидать сокращение океанских ресурсов и рост конкуренции за оставшимися видами.

Это плохо для человечества, поскольку дело не ограничиться только океаном, но люди существовать без животного мира не могут в принципе. Здесь стоит подумать хотя бы о будущем детей, которого у них может и не быть. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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