Учёный предложил «разогреть» спутник Сатурна и заселить его людьми

Британский физик Брайан Кокс верит в существование жизни в Млечном Пути за пределами Земли.

Английский учёный исследует Солнечную систему в надежде найти доказательства наличия биологических видов на других планетах. Брайан Кокс поддерживает мнение, что на Марсе существовала жизнь в виде микроорганизмов. Особое внимание учёный обращает на спутник Сатурна Титан. Он предложил «разогреть» данный космический объект и заселить его людьми. Средняя температура на Титане равна 180 градусам мороза по Цельсию. Вместе с тем автоматическая межпланетная станция «Кассини» обнаружила на спутнике множество озёр, состоящих из жидкого метана. Это хорошая предпосылка для развития живых организмов.

Исследователя привлекает сложная химия и наличие углерода на Титане. По его мнению, там может процветать разумная жизнь. Если интеллектуальные существа и не заселяли этот спутник в прошлом, то ситуацию необходимо исправить. Дело в том, что спустя 7,5 млрд лет Солнце поглотит Землю, полагают учёные. Постоянное увеличение излучения от Светила приведёт к испарению океанов. Это усилит парниковый эффект – повышение температуры верхних слоев атмосферы. Проще говоря, жить на такой планете будет невозможно.

Именно поэтому астрофизики всего мира уже сейчас задумываются о колонизации Марса, Титана, Луны. У людей нет другого выхода, кроме как искать подходящие планеты для заселения. В противном случае человечество погибнет. Одним из претендентов на грядущую колонизацию считают спутник Юпитера Европу. На этом объекте находится подземный океан, в котором воды больше, чем во всех морях Земли.