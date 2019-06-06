Вид ранних фотографий восстановили с помощью наночастиц

В прошлом снимки были связаны с химией, а теперь с электричеством.

Сотрудники Университета Нью-Мехико провели эксперимент с целью изучить связь света с металлом во время делания фотографий. В итоге учёные восстановили вид ранних снимков с помощью наночастиц. Речь идёт о дагерротипии – процессе получения при съемке положительных изображений. Для этого тщательно отполированная серебряная или медная пластинка подвергается действию паров йода в течение от одной до трех минут. Затем она помещается в камеру-обскура, где обрабатывается светом. После чего на пластинку действуют пары нагретой до 50-60 градусов по Цельсию ртути. В результате на поверхности получают позитивное изображение снятого предмета. После чего пластинку обрабатывают 20%-ным раствором бромистого серебра.

Учёные из США восстановили ранние фото благодаря наночастицам. Они составили компьютерную модель взаимодействия металла со светом. В итоге экспериментаторы определили свойства плазмонов, ответственных за внешние характеристики дагерротипов. Подразумеваются микроскопические частицы, регулирующие число перемещений электронов в наноструктурах.

Как показало исследование, за цветопередачу отвечают узкий пик ультрафиолетовой области и широкий пик – красной. В итоге ранние фото кажутся коричневатыми, если смотреть на них под определённым углом.