Спутник Юпитера покрыт смесью поваренной соли

Сегодня, 21:00 \\ Наука

Открытие говорит о возможном существовании активного подводного океана на поверхности Европы.

На днях, группа учёных из Калифорнийского технологического института и подопечной ему Лаборатории реактивного движения обнаружили, что Европа — спутник Юпитера покрыт смесью поваренной соли. С помощью спектрального анализа видимого света они зафиксировали жёлтый свет, который в действительности является хлоридом натрия.

По словам экспертов, данное открытие может говорить о том, что соленый подповерхностный океан Европы имеет сходство с существующими океанами Земли, причём в разы больше чем предполагалось ранее. Как известно, поверхность спутника покрывает слой жидкой воды с примесями соли. Данное богатство спрятано во льдах. Проведя в лабораторных условиях ряд исследований, учёные нашли несколько новых отличительных особенностей в составе соли. Минерал имеет свойство меня свой цвет и его можно идентифицировать с помощью анализа видимого спектра. На поверхности геологически-молодой области шестого спутника Юпитера виден жёлтый оттенок соли, который учёные вывели искусственным путём.

Вывод касательно подводного океана Европы не точный, однако авторы исследования предполагают, что что он свидетельствует о переоценке химического состава спутника, а значит дно солёного океана может быть гидротермально активно. То есть содержать жидкие или газово-жидкие включения в минералах руд.

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Автор - Юлия Брик
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