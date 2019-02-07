Найдена галактика, которая «врезалась» в Млечный Путь

Сегодня, 07:09 \\ Наука

Карликовая галактика Antlia 2 обусловила рябь на внешнем радиусе нашей звездной системы.

Если рассмотреть модель Млечного Пути, можно увидеть характерную рябь на ее внешнем контуре. До недавнего времени специалисты не могли установить силы, которые вызвали подобные структуры. Сегодня астрономами была найдена галактика, которая «врезалась» в Млечный Путь, изменив ее вид.

Специалисты Европейского космического агентства зафиксировали карликовую галактику Antlia 2, снимки которой передал космический телескоп Gaia. Этот аппарат используется для создания подробной топологии Млечного Пути.

Полученные данные позволили ученым рассчитать координаты и траекторию движения Antlia 2. Результаты соответствовали теоретическому местоположению галактики, большую часть которой составляет темная материя. Более того, траектория Antlia 2 указывает на возможность столкновения с нашей галактикой. Это, вероятно, было причиной появления ряби на внешнем диске галактики.

Ценность этого открытия заключается в возможности изучить темную материю. Если астрономы не ошиблись, и Antlia 2 наделила окраины Млечного Пути темной материей, то карликовая галактика может стать «полигоном» для изучения загадочного вещества.

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Автор - Сергей Ковалев
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