Синоптики: Похолодания в ближайшие дни в Москве не будет

Сегодня, 14:01 \\ Наука

Представитель «Фобоса» опроверг поступившие ранее сообщения о снижении температуры в Москве до 1 градуса.

 

В последние годы погода изобилует сюрпризами. В разных местах планеты происходят аномалии, связанные с глобальными изменениями климата. Вчера (12 июня) на юге России прошел сильный град, который не только нанес немалый ущерб сельскому хозяйству региона, но еще и повредил автомобили и жилые постройки граждан. А с утра (13 июня) появились сообщения о внезапном похолодании и в столице России. Синоптики прогнозировали температуру до 1 градуса по Цельсию в ночь на пятницу 14 июня. При этом сообщалось, что днем температура уже поднимется до 28 градусов тепла.

Но сегодня днем ведущий научный сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию об ожидаемом похолодании. Все сообщения об этом он назвал ерундой и дезинформацией. По его словам, в ночь на пятницу будет около 10 градусов тепла, а никак не +1. При этом ожидается гроза и кратковременный дождь. Изменится также и направление ветра.

Самым жарким днем в столице за последние 70 лет оказался день 9 июня, когда температурная отметка достигала в некоторых местах +31.2 градуса тепла. Для Москвы это аномальная жара и синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности, который сохранялся еще и 12 июня.

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