Артефактам примерно 2,5 тысячи лет, а обнаружены они были в Китае.

Несколько лет назад археологи проводили раскопки в районе Памира (Китай) и обнаружили 40 гробниц. В них было найдено 9 курильниц, в которых лежали камни.

Недавно учёные из академии наук и Института естествознания провели исследования, в результате которых обнаружили, что деревянные чаши и найденные в них камни содержат следы психоактивные веществ конопли. Анализ показал, что артефактам примерно 2,5 тысячи лет. Учёные попытались выяснить, откуда там взялась конопля. Авторы исследования долго дискуссировали на тему использования древними людьми конопли как наркотика. Но всё же пришли к выводу, что люди, которые жили в той местности, сжигали коноплю при проведении определённых обрядов, а после вдыхали её дым. Выходит, что археологи нашли доказательства курения конопли в древности.

Пока нет доказательств того, что древние люди самостоятельно выращивали коноплю для дальнейшего употребления. Скорее всего, они собирали растение в дикой природе.