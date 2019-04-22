Археологи нашли доказательства курения конопли в древности

Сегодня, 14:01 \\ Наука

Артефактам примерно 2,5 тысячи лет, а обнаружены они были в Китае.

Несколько лет назад археологи проводили раскопки в районе Памира (Китай) и обнаружили 40 гробниц. В них было найдено 9 курильниц, в которых лежали камни.

Недавно учёные из академии наук и Института естествознания провели исследования, в результате которых обнаружили, что деревянные чаши и найденные в них камни содержат следы психоактивные веществ конопли. Анализ показал, что артефактам примерно 2,5 тысячи лет. Учёные попытались выяснить, откуда там взялась конопля. Авторы исследования долго дискуссировали на тему использования древними людьми конопли как наркотика. Но всё же пришли к выводу, что люди, которые жили в той местности, сжигали коноплю при проведении определённых обрядов, а после вдыхали её дым. Выходит, что археологи нашли доказательства курения конопли в древности.

Пока нет доказательств того, что древние люди самостоятельно выращивали коноплю для дальнейшего употребления. Скорее всего, они собирали растение в дикой природе.

Поделиться новостью:
Автор - Катерина Рождественская
Главное за неделю

Человек - сам себе враг? Бактерии в организме мешают лечиться

Назначенное врачом лекарство может не подействовать, потому что бактерии в организме...

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Учёные выяснили, почему стареет человек

 Это происходит потому что основные программы, которые борются со старением перестают...

Дешевле только даром: Xiaomi выпустит Mi 9X с тройной камерой за копейки

Преемник Mi A2 будет стоить примерно $245, но сохранит большинство «фишек» линейки...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Всё дело в питании? Медики назвали причину преждевременной смерти молодых

Дефицит фруктов и овощей ослабляет иммунную систему человека, из-за чего повышается...

Хроническая бессонница не даст дожить до старости – ученые

Нарушения сна очень опасны из-за риска развития гипертонии, деменции, инфарктов и диабета.

Церемония инициации: Эксперт раскрыл истинное предназначение пирамиды Хеопса

 Звук через тоннели подземных шахт пирамид направлялся в комнату Короля, чтобы правитель...

Овсянка, сэр: Диетологи назвали самые полезные завтраки

Эти продукты не только подарят организму энергию, но и насытят его полезными...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Чеснок признали эффективным лекарством от диабета 2 типа

Если не лечить диабет, он может привести к серьёзным проблемам почек и сердца, но чеснок...

Новый «Царь бомжей»: Xiaomi Mi 9 втоптал в грязь Redmi K20 Pro

 Mi 9 лучше лежит в руке, обладает быстрым внутренним накопителем и имеет улучшенную...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ