На Луне построят город-мечты: Объявлено голосование о судьбе будущей колонии

Сегодня, 20:38 \\ Наука

Каждый пользователь Сети может оставить отзыв на сайте космического агентства ESA и его учтут.

Европейские астронавты интересуются мнением простых людей о том, каким они видят город мечты на Луне или Марсе. Практически всем известны планы ESA колонизировать другие планеты, создав там пригодные для жизни условия. Каждый человек, у которого есть компьютер и доступ к интернету, может выразить свои пожелания на официальном сайте агентства относительно города-мечты. Компанией ESA объявлено виртуальное голосование о судьбе будущей колонии. Впоследствии при осуществлении космических путешествий пожелания людей примут во внимание. Проект, набравший максимальное количество голосов, претворят в действительность, если конечно это позволят технические возможности.

На первом этапе сотрудники ESA запишут полуминутный видеоролик, состоящий из пожеланий людей. Победитель голосования проведет целый день в Европейском центре подготовке астронавтов. Он собственными глазами увидит, как тренируются перед полетом на другие планеты, чем питаются, сможет пообщаться с бортинженерами и узнает особенности их работы. Конкурс получил название «Моя космическая мечта».

У кого-то данный проект может вызвать улыбку, но на самом деле большинство предсказаний учёных и писателей осуществились. Достаточно назвать знаменитого своими приключенческими романами французского автора Жюля Верна. Когда он создавал литературные произведения многие смеялись над ним и называли фантазёром. На практике же оказалось, что большинство его прогнозов стали действительностью.

Так может произойти и с конкурсом «Моя космическая мечта». Некоторые раскритикуют данный проект, но не стоит забывать, научный прогресс движется вперед очень стремительно. То, что сейчас кажется фантастикой, через десять лет может превратиться в норму жизни, поэтому не нужно пренебрежительно относиться к соревнованию, а лучше просто присмотреться к желаниям людей. Возможно скоро на Луне или Марсе реально построят город-мечты и люди там будут счастливы, как в раю.

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Автор - Николай Самойлов
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