Депрессия больше не страшна? Учёные изучили изменения мозга при электростимуляции

Этот метод поможет лечить пациентов с психическими расстройствами.

Учёные провели запись нейронной активности мозга во время терапевтической стимуляции. Это поможет спрогнозировать будущее состояние пациентов с эпилепсией и депрессией. Учёные изучили изменение мозга при электростимуляции и пришли к выводу о возможности лечения некоторых психических расстройств. Группа нейробиологов во главе с доктором Кори Келлером провела эксперимент с 14 участниками. Пациентам провели электростимуляцию мозга и заметили, что данная процедура положительно влияет на мыслительный орган, она заставляет его быстро перестраиваться.

Депрессия – это состояние, во время которого человек теряет вкус к жизни. Пациентам с подобными расстройствами всё кажется в чёрном цвете. Зачастую они испытывают упадок сил, не имеют желания противостоять даже самым незначительным трудностям. Врачи доказали, в некоторых случаях лечение от депрессии невозможно без приёма медицинских препаратов. С электростимуляцией же обходятся без таблеток, разрушающих печень.

Во время депрессии человек нередко зацикливается на определенной проблеме, которую не может решить. Он постоянно прокручивает в голове негативные воспоминания, подрывая собственное здоровье. Электростимуляция меняет реакцию мозга на раздражители. Таким образом человек выходит из ступора и возвращается к полноценной жизни. Электростимуляция может оказать пользу пациентам с эпилепсией. Однако требуются дополнительные исследования, дабы выявить все преимущества данного метода. Возможно депрессия больше не страшна, а скоро электростимуляция победит и эпилепсию.