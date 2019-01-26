Искусственный интеллект распознаёт рак лёгких

Новейшая технология научилась выявлять онкологию на ранних стадиях, что спасёт жизнь миллионам людей.

Согласно статистике Северо-Западного университета США, рак лёгких одна из шести болезней, от которых умирают наибольшее количество человек в мире. При диагностике недуга на ранних стадиях он неплохо поддается лечению, если же упустить время, то дело может завершиться трагедией. Сотрудники Google разработали нейронную сеть нового поколения и научили ее своевременно выявлять онкологию. Эксперты заявили, что созданный ими искусственный интеллект (ИИ) распознаёт рак лёгких на ранней стадии. Это делает борьбу с недугом эффективной и оставляет отличные шансы на излечение.

ИИ делает изображение компьютерной томографии качественнее. В итоге медики получают возможность обнаружить злокачественные образования на лёгких своевременно и спасти пациентов. В связи с ухудшением экологической обстановки в мире дыхательная система людей подвергается большой опасности.

Лёгкие человека получают огромный вред из-за выхлопов авто, заводских выбросов и вредных привычек. Плохое качество воздуха наносит мощный удар по дыхательной системе людей. В таких условиях существования неудивительно, что рак лёгких – это одно из самых распространённых заболеваний. Способность искусственного интеллекта выявлять данный недуг на ранних стадиях спасёт множество пациентов от верной гибели.