Туберкулёз долой: Яд скорпиона помог создать лекарство от тяжёлой болезни

В яде мексиканских скорпионов нашли вещество, уничтожающее самых живучих бактерий, включая стафилококков.

Скорпион Diplocentrus melici, проживающий в нескольких районах Мексики, неожиданно превратился из «бесшумного убийцы» в «спасителя людей». Американские учёные из Стэнфорда решили детально изучить состав его яда, отделив все вещества из общей массы. Выяснилось, что некоторые элементы способны уничтожать бактерии, на которые не действуют антибиотики. Самыми страшными из них считаются стафилококки, вызывающие различные воспаления и менингит, а также палочка Коха, провоцирующая туберкулёз.

Учёные говорят, что лечение натуральным ядом скорпиона обходилось бы слишком дорого. К счастью специалисты сумели создать искусственный аналог ключевых веществ. Это позволит значительно удешевить лекарство от тяжёлой болезни. Исследователям не терпится применить полученный препарат на человеке, чтобы наконец-то отправить долой туберкулёз, менингит и сложные гнойные воспаления. Яд скорпиона помог убедить учёную общественность провести исследования других природных токсинов, в том числе изучить свойства ядов остальных скорпионов.