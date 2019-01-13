Россия сгорит в пепле: Извержение Йеллоустоуна уничтожит большую часть страны — учёные

Сегодня, 11:00 \\ Наука

Вулкан может пробудиться в любой момент. Извержение сожжет все живое, а уцелевшие умрут от голода.

Учёные всего мира начали активное слежение за действиями супервулкана. По данным экспертов, в мае было зафиксировано более 90 землетрясений, что говорит о готовности Йеллоустоуна пробудиться.

Специалисты предполагают, что извержение заберёт жизни почти 80% жителей планеты. Россия будет в числе тех, кто пострадает больше: страна сгорит в пепле. Отдалённые материки покроются выбросами вулкана, из-за чего начнется «вечная зима».

Учёные рассказали, что супервулкан извергался уже 3 раза: интервал пробуждения наблюдается раз в 600-800 тысяч лет. Первая активность огненной горы произошла 2,1 млн лет назад, вторая — 1,3 млн лет назад, третья — 640 тысяч лет назад. Последние извержение получило бы оценку 8 по индексу вулканической эксплозивности (самый высокий бал).

Специалисты составили предположительный сценарий развития событий. Огромные выбросы пепла полностью покроют США и Россию в течение трёх дней. Самолёты, которые будут находиться в небе, упадут и сгорят. В первый же день извержение уничтожит большую часть территории России. Пепел станет причиной исчезновения водоёмов, из-за чего возникнет дефицит продуктов. Уцелевшие жители попытаются перебраться на остальную часть материка, однако большая часть умрёт от голода. Извержение Йеллоустоуна будет в 6000 раз сильнее, чем активность вулкана Сент-Хеленс в Вашингтоне в 1980 году.

Однако специалисты утверждают, что вероятность ближайшего извержения очень мала и составляет 0,00014%. Шанс уничтожения человечества астероидом в несколько раз выше.

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Автор - Ксения Вишневская
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