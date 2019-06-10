Церемония инициации: Эксперт раскрыл истинное предназначение пирамиды Хеопса

Звук через тоннели подземных шахт пирамид направлялся в комнату Короля, чтобы правитель сумел увидеть другой мир.

Великие египетские пирамиды, расположенные на плато Гиза, считаются древнейшими чудесами света. Эти строения хранят в себе множество тайн и загадок: учёным до сих пор не удалось раскрыть предназначение египетских сооружений.

Известный американский теоретик Дэвид Аллен Ричи сделал уникальное представление о четырёх известных шахтах Великой пирамиды. Свои доводы он изложил в книге «Мы, скифы — ложь земли Египта».

Эксперт Ричи считает, что после десятилетних исследований он, возможно, раскрыл истинное предназначение пирамиды Хеопса.

По мнению учёного, Палата Королевы, в которой возникли два вала из пирамид, была главным источником звука. Остальные четыре вала выполняли роль резонансных труб, которые передавали мелодию через пирамиду. С помощью таких каналов звук распространялся по всем туннелям, прежде чем достигнет Камеры Короля. Благодаря уникальному внутреннему расположению пирамиды, в комнату Правителя информация попадала практически в первозданном виде.

По словам Дэвида, звуки были настроены на определенные частоты. Подземные каналы создали точную акустическую манеру для передачи информации. Историк считает, что церемония инициации была главной целью таких сооружений: уникальные мощные звуки «возвышали» душу, чтобы Король мог увидеть и испытать другой мир.

На данный момент исследования древнеегипетских зданий продолжается. Эксперт планирует изучить малоизвестные аномалии пирамид, чтобы создать полную картину архитектурного чуда.