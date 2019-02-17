Можно ли жить на Луне? NASA освоит южный полюс спутника Земли к 2024 году

Сегодня, 09:25 \\ Наука

Спутник рассматривают как альтернативу Земле. Изучение начнётся с северного полушария. На месте будут проведены эксперименты и демонстрации.

Луну пытались изучить больше десяти лет назад, после чего попытки прекратились, а спутник Земли оставили в покое. Теперь же дело сдвинулось с мёртвой точки — изучив поверхность Луны, специалисты NASA рассказали, куда именно приземлятся космические корабли.

Попасть на Луну смогут не все, о чём свидетельствует лунная программа. На данный момент в ней участвуют только три копании, они будут направлены на разные участки спутника Земли — на месте планируется провести несколько экспериментов и научных демонстраций.

Программа, получившая название Artemis, рассчитана на высадку людей на южный лунный полюс. Правда, ожидать каких-то результатов стоит только к 2024 году. Для начала агентство освоит северное полушарие, которое находится ближе к Земле — на плоской поверхности приземлиться будет в разы проще, не потеряв при этом равновесия.

Стоит отметить, что человечество давно мечтает об освоении космического пространства — каждый хочет знать, что будет альтернатива, если вдруг с землёй случится катастрофа. Но современная наука пока не позволяет двигаться в этом направлении так быстро, и сейчас только укрепляются предположения относительно того, можно ли жить на Луне.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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