Тайны древнего космоса: Ученые раскрыли самые странные загадки Галактики

В Млечном пути есть объекты, происхождение и поведение которых не поддаются человеческой логике.

В космосе есть миллионы загадок, но некоторые из них более притягательны, чем другие. Сегодня ученые раскрыли самые странные загадки нашей Галактики, где рядом с Землей и Солнечной системой существуют захватывающие и волнующие тайны древнего космоса.

Первое необычное небесное тело — солнце другой системы — звезда PSR J0002 + 6216. Она движется неизвестно куда со скоростью 1130 км/с. Вероятно, когда-то планету, возможно «живую», выбросило из облака недавним мощнейшим взрывом сверхновой, и поэтому остался след из-за «пробоины» во внешней оболочке.

Вторая загадка с названием RX J0806.4-4123 — это космическое тело кардинально отличается от любого другого объекта Вселенной. Звезда излучает свет в инфракрасном диапазоне, а все остальные светятся в рентгеновском спектре или «видны» в радиочастотах. Невероятно, свет RX J0806.4-4123 распространяется на 200 астрономических единиц.

Третья звезда — самая интригующая тайна вселенной. Солнце чужой системы может быть старше любой известной Галактики. Звезда HD 140283 «родилась» 14,5 млрд лет назад, а Вселенная — лишь через 2 млрд.

Четвертое «чудо» и предмет любопытства всех астрономов — объект HD 101065 или Звезда Прибыльского. Она — самое медленное тело в Галактике и обращается вокруг себя раз за 188 лет. Астрономы считают, что это самый тяжелый объект древнего космоса. Предположительно, она состоит из бесценных металлов, к которым относятся стронций, уран, цезий и неодим, но в ней совсем мало никеля и железа.