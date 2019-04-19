Пакуйте чемоданы: SpaceX завезет воду для марсианских колонизаторов

Частная компания готовит две грузовых миссии. Это позволит оценить потенциал для жизни на Марсе.

Руководство SpaceX опубликовало план, согласно которому корабли компании проведут несколько полетов для оценки ресурсов, находящихся на Марсе, и потенциальных рисков для колонизаторов. Если полеты пройдут успешно, следующий запуск пройдет с людьми на борту.

До недавнего времени основной проблемой полетов к Марсу было расстояние — современные космические корабли не могут взять на борт объёмы топлива, необходимые для возвращения. По заверениям Илона Маска, перспективная ракета Starship сможет совершить полет на Марс и обратно, взяв на борт до 50 тонн груза.

На данный момент инженеры SpaceX вместе с коллегами из NASA заняты поиском посадочной площадки на Марсе. Главным условием является наличие водяного льда, так как он необходим для заправки ракеты. Также площадка должна быть максимально ровной, чтобы не повредить ракеты. Специалисты уже нашли четыре участка, подходящих для посадки.

В скором времени можно будет сказать: «Пакуйте чемоданы, мы летим на другую планету», - уверяют эксперты. Тем более, SpaceX завезет воду для марсианских колонизаторов. Как минимум, вода будет необходима для заправки ракеты-носителя, которая требует льда.

Стоит отметить, что намерения SpaceX совпали с активизацией лунной программы NASA. Можно предположить, что две компании будут конкурировать, но эксперты уверены, что две организации будут работать совместно.