Учёные: Витамин D из грибов лечит туберкулёз

Сегодня, 14:59 \\ Наука

Бутерброд с вешенками за 4 месяца также укрепляет иммунитет.

Туберкулёз остается одной из самых смертоносных инфекционных болезней в странах с низким уровнем дохода, и ежегодно от этой болезни умирает около 1,6 миллиона человек в мире. В новом исследовании учёные показывают, что витамин D из грибов лечит туберкулёз.

«С туберкулёзом становится всё труднее бороться из-за появления лекарственно-устойчивых штаммов, что создает насущную потребность в новых методах лечения, которые могут поддерживать препараты первого ряда», - сказал Тибебе Селассие Сейюм Кефли, доктор в университете Хоэнхайм, Германия. «Этот источник витамина D идеален для стран с низким уровнем дохода, потому что грибы доступны в цене и просты в размножении».

Исследования показали, что витамин D побуждает организм формировать антимикробное соединение, которое воздействует на бактериальную причину туберкулеза. Хотя пребывание на солнце может повысить уровень витамина D в организме человека, его следует получать с помощью диеты, когда солнечного облучения мало. Исследователи использовали вешенки, потому что они предлагают дешёвый, безопасный и доступный источник витамина D, который легко усваивается организмом.

«Впервые было продемонстрировано, что витамин D, полученный из вешенок под воздействием солнца, является потенциальным дополнительным средством лечения туберкулёза», - сказал Кефли. «Благодаря просветительской работе, возможно, можно будет научить людей с туберкулёзом «облучать» грибы в течение короткого периода перед приготовлением».

Для исследования ученые дали группе пациентов с туберкулёзом бутерброд с хлебом, содержащим 146 микрограммов витамина D из грибов вешенок каждое утро в течение первых четырех месяцев, в течение которых они получали противотуберкулезный препарат. По истечении четырех месяцев 95% пациентов, получавших обогащенный хлеб, были классифицированы с наименьшим баллом тяжести туберкулеза по шкале от 1 до 5. В группе лечения уровень витамина D был значительно выше по сравнению с пациентами, не получавшими хлеб, с более трети из них уже не имеют дефицита витамина D. Исследователи также отметили, что у пациентов, которые употребляли обогащенный хлеб, было значительное улучшение иммунологических реакций в течение четырех месяцев.

Исследователи планируют провести дополнительные исследования взаимодействия витамина D и иммунологических реакций у более крупных и разнообразных групп больных туберкулезом. Они также разрабатывают различные методы сушки грибов, чтобы определить, как достичь наивысшего уровня витамина D.

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Автор - Ольга Милославская
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