Ему более 12 тысяч лет: Древнейший рисунок лошади на камне найден во Франции

Изображение неполное, некоторые части камня отсутствуют, но в рисунке можно узнать лошадь и других травоядных животных.

Артефакт относится к Азильской культуре. Археологи уже сделали первые анализы камня и выяснили, что ему более 12 тысяч лет. По их словам, это древнейший столь качественный рисунок лошади. Эксперты отметили, что изображение на камне, который найден во Франции, очень реалистично. Это не похоже на первые рисунки первобытных людей.

Камень в длину достигает 25 см, в ширину – 18 см, а в толщину – 3 см. Местность, где находка была обнаружена, является охотничьей стоянкой. Сами изображения нанесены на плиту с обеих сторон, но наиболее чётко просматривается рисунок лошади.

Примечательно, что на отсутствующей части камня была нарисована голова животного. Кроме неё, на камне изображены также два животных поменьше - олень без головы и ещё одна лошадь, которая выполнена более схематично. Также можно рассмотреть рисунок зубра. Выполнен камень, предположительно, из известняка.

Помимо предметов изобразительного искусства, на стоянке были найдены и каменные орудия для разделки туш и кости животных. Также на стоянке учёные исследовали необычную гальку. Она украшена различным геометрическим орнаментом, среди которого точки, зигзаги и полосы. Они либо нарисованы охрой, либо вырезаны на камне. Известно, что Азильская культура процветала около 13-14 тысяч лет назад и была сосредоточена на юге Франции и севере Испании.