Смартфоны разрушают сексуальную жизнь молодых пар - ученые

Исследование показало, что львиную долю проблемы пораждают социальные сети.

Экспертами было проведено масштабное исследование, в котором приняло участие около 34 тысяч семей.

Статистика показала, что в те года, когда проходил пик внедрения новых смартфонов на рынок или презентовалась какая-либо социальная сеть – происходило кардинальное снижение сексуальной жизни между партнёрами. Учёные объясняют этот факт тем, что с появлением неограниченного доступа в интернет – границы личной и общественной жизни очень часто стираются.

Возвращаясь с работы человек продолжает работать, общаться по почте и в социальных сетях, где общение может происходить 24 часа в сутки, не взирая на расстояния время собеседников. При этом он забывает про отдых, разговоры с семьёй и внимание второй половине. Именно с этого момента происходит разрушение границ между семьёй и социумом.

Соответственно, учёные уверены в том, что постоянный и открытый доступ в интернет на смартфонах притупляет близость, не давая сосредотачиваться на романтике, сексе и отношениях в целом, а лишь «охлаждает» чувства между парой, отдаляя их друг от друга. Открытый доступ к порнографическим видеороликам также оказывает на молодые пары не лучшее влияние, ставя в сексуальное воздержание одного из партнёров.

Специалисты говорят и о том, что эта проблема требует дальнейшего дельного изучения и решения проблем, ведь речь может идти не только о проблемах в сексуальных отношениях пар, но и о коммуникативных навыках поколения в целом.