По следам чумы: Генетики выяснили происхождение Юстиниановой эпидемии

Средневековые Британия, Византия, Франция и Испания были охвачены этим заболеванием. Ученые нашли несколько штаммов чумы.

Специалист немецкого Института изучения истории человечества Мари Спиру рассказала, что им удалось выяснить происхождение Юстиниановой чумы. Это открытие является примером конвергентной эволюции: разные чистые вирусы чумы создали одинаковые черты параллельно друг другу. Иными словами, микробы разных заболеваний поменяли свою структуру схожим образом.

По словам учёных, человечество пережило два сильных заболевания, которые обладали симптомами «чумы». Первая — эпидемия Юстиниана, которая вспыхнула в VI века на территории Средиземноморья и погубила более 100 млн жителей. Вторая — «черная смерть», которая унесла жизни 30% жителей Европы в XIV веке.

Генетики выяснили, что причиной заболевания были разные штаммы бактерии Yersinia pestis, которые обладали похожей структурой. По следам чумы удалось определить, что эти вирусы сопровождали человека на всех этапах эволюции, начиная с расселения по Европе и Азии. Эпидемия имеет способность неожиданно входить в «сонный» режим и так же появляться.

До недавнего времени считали, что каждая пандемия чумы обладала своим прародительским штаммом. Однако специалистами было доказано, что «чистые» вирусы выбирают одинаковые черты «интуитивно», без взаимосвязи. Процесс адаптации заставил микробов одинаково эволюционировать. Штаммы античной и средневековой чумы потеряли одинаковый набор генов, которые мешали сопротивляться иммунной системе. Такие изменения продлили существования эпидемии.

Палеогенетик Йоханнес Краузе рассказал, что исследования продолжаются, учёные изучают останки погибших от чумы. Специалист надеется, что раскопки на территории Египта и бывшей Византии смогут ответить и на другие важный вопросы генетиков.