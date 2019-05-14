Причина землетрясений в отливах? Учёные выяснили, что «толкает» тектонические плиты

До этого считалось, что толчки должны происходить во время приливов, но ответственность за них лежит на магме.

Учёный Кристофер Шольц объяснил, разлом представляет собой некую наклонную плоскость, которая разделяет два блока земли. Когда происходит движение, то верхний блок скользит вниз. Во время приливов на вершине больше воды. Эксперты полагали, что именно она и «толкает» тектонические плиты – верхний блок – и вызывает землетрясения. Но всё оказалось не так просто.

Разлом во время отлива образуется своеобразный герметичный карман. За счёт этого его стены расширяются, напрягают камни вокруг, заставляя нижний блок скользить вверх по разлому и вызывая землетрясения в процессе. Поэтому специалисты установили, что причина землетрясений на самом деле в отливах.

Учёные называют этот процесс «дыханием» магматической камеры. Благодаря приливам и отливам она «дышит», сжимаясь и расширяясь. Более того, они выяснили, что землетрясения из-за отливов гораздо более чувствительны. Их может вызвать даже минимальное давление. В качестве самых распространённых примеров Шольц рассказал о сейсмических волнах от другого землетрясения или сточных водах трещин, закачанными в землю.

При этом специалисты отметили, что не существует какого-то безопасного уровня давления, ниже которого подземные толчки произойти не могут. По словам исследователей, его нет. Землетрясения могут возникнуть при абсолютно любом уровне воздействия. Это делает сам процесс отливов и приливов опасным и непредсказуемым.