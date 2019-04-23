«Плащ-невидимка» от землетрясений? Найден способ спасения от стихийных бедствий

«Плащ» будет отталкивать любые разрушительные волны, сохраняя объекты целыми даже во время землетрясений.

Учёные уже давно спорят о возможности создания ткани, которая сможет полностью скрывать объекты от посторонних глаз. Некоторые изобретают похожую ткань, но силуэт того или иного предмета или лёгкий цветовой оттенок всё равно остаётся. Сейчас специалисты пошли в другом направлении. Они разрабатывают защитный механизм, с помощью которого будет найден способ спасения от стихийных бедствий.

Его условное название – «плащ-невидимка», поскольку он делает объекты невидимыми для различных волн. С его помощью магнитные и другие разрушительные волны будут как бы обходить тот или иной объект, сохраняя его целостность. По словам специалистов, если технология удастся, она будет напоминать купол или плащ, которым можно будет накрыть предметы любого масштаба: от автомобиля до ядерного реактора.

Эксперты объясняют, что тот же реактор можно было бы частично поместить под землю, соорудив вокруг защитный цилиндр из таких материалов, которые бы направляли разрушительные волны напряжения по кругу. Тем не менее, есть ярые скептики, которые уверены, невозможно изобрести плащ, который бы полностью защищал от землетрясения. Главный исследователь Араш Явари заявил, даже если вместо 100% подземных толчков объект ощутит всего 20%, это будет огромное достижение.

Интересно, в древности римляне строили похожие конструкции, чтобы уберечь здания от разрушений. Эксперты уверены, раз тысячи лет назад люди пытались изобрести защиты, то с современным развитием технологий это должно быть гораздо проще.