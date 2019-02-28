Это не рак! Врачи стали путать онкологию и заражение паразитами

Сегодня, 13:11 \\ Наука

Ложные диагнозы врачей могут привести к плачевным последствиям.

Огромное количество внимания медики уделяют онкологии, в частности, раку мозга. Но последние исследования показали, что симптомы, которым врачи привыкли доверять, могут «обманывать». 

У пациентки, которая жаловалась на головную боль, галлюцинации и кровоизлияние, обнаружили вместо злокачественной опухоли заражение паразитами. Было сделано рассечение ткани мозга — внутри найдено твёрдое поражение яйцевидной формы. Оно было расположено в мозгу и причиняло дискомфорт. 

Впоследствии, когда инородное тело рассматривали под микроскопом, выяснилось: это маленький ленточный червь. Его можно «подхватить» через сырые фрукты, овощи и свинину. Такое заболевание распространено в неразвитых странах, где медицина — на начальной ступени развития.

Это не рак. Врачи стали путать онкологию и заражение паразитами. Но ведь может быть и обратная ситуация, когда за инфекцию примут смертельное заболевание — могут возникнуть серьёзные проблемы, поскольку оно останется незамеченным, а пациент будет вынужден пить таблетки от паразитов.

Разумеется, есть общие симптомы для заболеваний, на них и основываются врачи. Но как показывает практика, бывают сбои, которые могут стоит человеку жизни. У медиков пока что нет ответа на вопрос, как быстро отличать онкологию от других болезней, при которых можно обойтись без хирургического вмешательства. 

Нельзя не сказать о том, что медицина  сильно отстаёт от темпов развития заболеваний. При всех технологиях, которыми может похвастаться современное общество, нет должных результатов — учёные так и не раскрыли тайну борьбы с раком. И с каждым последующим шагом только сильнее путаются. 

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

 К ним относится чай в пакетиках, газированные сладкие напитки, сок в пакетах,...

На Багамах по гениталиям нашли 4 новых вида бабочек

Уникальные экспонаты отправят в Музей биологического разнообразия.

Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»

NASA спрогнозировали окончание гигантского шторма на самой большой планете Солнечной...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...

«Невидимая» камера: Oppo и Xiaomi скрыли «фронталку» на смартфонах

Компании представили гаджеты, у которых фронтальная камера спрятана под дисплеем, и...

Новая операционная система превращает iPad в полноценный компьютер

Главная программа передового устройства Apple совершает технологическую революцию.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ