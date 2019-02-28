Ложные диагнозы врачей могут привести к плачевным последствиям.

Огромное количество внимания медики уделяют онкологии, в частности, раку мозга. Но последние исследования показали, что симптомы, которым врачи привыкли доверять, могут «обманывать».

У пациентки, которая жаловалась на головную боль, галлюцинации и кровоизлияние, обнаружили вместо злокачественной опухоли заражение паразитами. Было сделано рассечение ткани мозга — внутри найдено твёрдое поражение яйцевидной формы. Оно было расположено в мозгу и причиняло дискомфорт.

Впоследствии, когда инородное тело рассматривали под микроскопом, выяснилось: это маленький ленточный червь. Его можно «подхватить» через сырые фрукты, овощи и свинину. Такое заболевание распространено в неразвитых странах, где медицина — на начальной ступени развития.

Это не рак. Врачи стали путать онкологию и заражение паразитами. Но ведь может быть и обратная ситуация, когда за инфекцию примут смертельное заболевание — могут возникнуть серьёзные проблемы, поскольку оно останется незамеченным, а пациент будет вынужден пить таблетки от паразитов.

Разумеется, есть общие симптомы для заболеваний, на них и основываются врачи. Но как показывает практика, бывают сбои, которые могут стоит человеку жизни. У медиков пока что нет ответа на вопрос, как быстро отличать онкологию от других болезней, при которых можно обойтись без хирургического вмешательства.

Нельзя не сказать о том, что медицина сильно отстаёт от темпов развития заболеваний. При всех технологиях, которыми может похвастаться современное общество, нет должных результатов — учёные так и не раскрыли тайну борьбы с раком. И с каждым последующим шагом только сильнее путаются.