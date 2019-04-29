На Багамах по гениталиям нашли 4 новых вида бабочек

Уникальные экспонаты отправят в Музей биологического разнообразия.

Дебору Метьюз называют «охотницей за молью». Она посвятила свою жизнь изучению чешуекрылых. Женщина нередко следит за перемещениями мотыльков в тёмное время суток, не боясь ядовитых растений и опасных полевых работ. Именно Дебора Метьюз и ее коллеги нашли на Багамах 4 новых вида бабочек. Женщина работает в Музее естественной истории Флориды биологом. Она рассказывает, что мотыльки выполняют разные функции. Одни могут приносить пользу, поскольку опыляют растения, а другие — это настоящие вредители, так как питаются личинками.

4 новых вида бабочек на Багамах получили названия от учёных. Первая именуется Michaelophorus salensis в честь района Большой Инагуа, который известен солевой промышленностью. Именно там обнаружили бабочку. Вторую назвали Oidaematophorus androsensis, посвятив острову Андроса, где ее нашли. Третью нарекли Hellinsia bahamensis в честь Багам, последнюю Hellinsia lucayana в память о коренных жителях, которые когда-то населяли эту территорию.

Сначала биологи приняли Michaelophorus salensis за другой вид — M.saltnsis, пока внимательно не изучили гениталии данной бабочки. Новый вид удалось обнаружить благодаря различиям в половых органах. Обнаруженных бабочек засушат и таким образом пополнится лепидоптерологическая коллекция в музее.