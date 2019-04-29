На Багамах по гениталиям нашли 4 новых вида бабочек

Сегодня, 22:26 \\ Наука

Уникальные экспонаты отправят в Музей биологического разнообразия.

Дебору Метьюз называют «охотницей за молью». Она посвятила свою жизнь изучению чешуекрылых. Женщина нередко следит за перемещениями мотыльков в тёмное время суток, не боясь ядовитых растений и опасных полевых работ. Именно Дебора Метьюз и ее коллеги нашли на Багамах 4 новых вида бабочек. Женщина работает в Музее естественной истории Флориды биологом. Она рассказывает, что мотыльки выполняют разные функции. Одни могут приносить пользу, поскольку опыляют растения, а другие — это настоящие вредители, так как питаются личинками.

4 новых вида бабочек на Багамах получили названия от учёных. Первая именуется Michaelophorus salensis в честь района Большой Инагуа, который известен солевой промышленностью. Именно там обнаружили бабочку. Вторую назвали Oidaematophorus androsensis, посвятив острову Андроса, где ее нашли. Третью нарекли Hellinsia bahamensis в честь Багам, последнюю Hellinsia lucayana в память о коренных жителях, которые когда-то населяли эту территорию.

Сначала биологи приняли Michaelophorus salensis за другой вид — M.saltnsis, пока внимательно не изучили гениталии данной бабочки. Новый вид удалось обнаружить благодаря различиям в половых органах. Обнаруженных бабочек засушат и таким образом пополнится лепидоптерологическая коллекция в музее.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...

«Невидимая» камера: Oppo и Xiaomi скрыли «фронталку» на смартфонах

Компании представили гаджеты, у которых фронтальная камера спрятана под дисплеем, и...

Проблем с желудком не будет – Врачи рассказали, как справиться с сезонным обострением

 Необходимо соблюдать режим питания, отказаться от некоторых продуктов и вредных привычек.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ