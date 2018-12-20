«Мал, да удал»: Спутник размером с мяч научили делать ночные снимки Земли

Сверхмалый спутник CubeSat сфотографировал Токио с высоты в 280 миль.

Корпорация Аэрокосмического оборудования показала, что ее сотрудники научили спутники CubeSat делать ночные снимки Земли. Сверхмалые спутники CubeSat размером с мяч (10 на 10 см), но при этом они способны создавать ночные снимки с высоким разрешением.

По мнению Ди Пайка, главного исследователя и директора отдела дистанционного зондирования аэрокосмической отрасли (CubeSat Multispectral Observing System — CUMULOS), разработанная ими система поможет им в изучении городов и неба над ними ночью. На одном из бортов кубического спутника находится 3 камеры. Спутник оснащён обычной, инфракрасной и тепловой камерами. Также в спутнике размещена интегрированная солнечная батарея и отражательная антенна (ISARA), система радиосвязи Ka-диапазона, способная передавать данные со скоростью до 100 мегабит в секунду.

Система CUMULOS перспективна для изучения крупных мегаполисов, лесных пожаров, газовых вспышек, извержений вулканов и погоды.

По мнению Пака, недорогие коммерчески доступные и неохлаждаемые инфракрасные камеры для мониторинга облаков помогут во многих сферах и будут крайне востребованы.

В отличие от спутников VIIRS, делающих снимки разрешением 740 метров на пиксель, CUMULOS снимает изображения с разрешением 130 метров на пиксель. Пак считает, что необходимо увеличить количество спутников CubeSat чтобы приблизиться к данной цифре. В планах у компании усовершенствование модели системой лазерной связи, ведь хоть спутник «мал, да удал», но использование новых систем позволит создать автоматизированную систему съемки городов и мониторинга пожаров.