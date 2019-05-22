Ожоги, повреждения глаз и мозга. Капсульный порошок опасен для детей

Сегодня, 04:00 \\ Наука

Содержимое капсул для стирки концентрированнее и токсичнее мыла и моющих средств.

После новостей о вреде моющих средств для желудка появляются новые опасности, связанные с бытовой химией. Согласно новым исследованиям, число детей в возрасте до 6 лет, подвергшихся воздействию капсульных порошков крайне высоко.

Директор Центра исследований и политики травматизма в Национальной детской больнице в Колумбусе (Огайо, США) и соавтор исследования, доктор Гэри А. Смит провел исследование, в ходе которого были изучены данные из Национальной системы данных о ядах. Специалисты изучили количество звонков, поступавших в центр с 2012 по 2017 год. За данный период в Центре зарегистрировано 72 947 случаев отравления жидким стиральным порошком. Более 90% случаев пришлось на детей в возрасте до 6 лет.

В 2015 году наблюдался спад обращений, вызванный изменением стандартов и созданием устойчивых от воздействия детей упаковок для порошка. Специалисты считают, что капсульный порошок до сих пор опасен для детей, а меры безопасности не соответствуют законам о предупреждении отравления. Содержимое капсул для стирки концентрированнее и токсичнее мыла и моющих средств. Химические ожоги, повреждения глаз и мозга, кому, и даже смерть может вызвать воздействие жидкого порошка на организм.

Доктор Раис Вохра, директор подразделения калифорнийской системы контроля отравлений считает, что химический состав порошка опасен для всех возрастных категорий. Наибольшую опасность для детей вызывает яркая упаковка и цвет содержимого капсул, который дети принимают за сладости и пытаются съесть.

По мнению специалистов, чтобы урегулировать ситуацию необходимо разработать комплекс мер по составу порошков, методу их упаковки и окраски.

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Автор - Олег Некрасов
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