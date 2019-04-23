Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»

NASA спрогнозировали окончание гигантского шторма на самой большой планете Солнечной системы.

«Большое красное пятно» - так ученые назвали мощный шторм, бушующий на планете-гиганте. Современные технологии позволили получить данные о постепенном уменьшении его интенсивности.

Размеры данной бури составляют порядка 40 тысяч километров в длину. Эта цифра практически в 4 раза больше диаметра Земли. Длина шторма также от года к году уменьшается и через несколько десятков лет он полностью пропадет.

Ученые из NASA утверждают, что интенсивность будет постепенно уменьшатся в течении ближайших 20 земных лет, а после этого срока кинетическая энергия шторма закончится и Юпитер потеряет свою «родинку».

Отдельно ученые отмечают, что люди могут наблюдать Юпитер невооруженным глазом на протяжении всего июня, поскольку планета находится в максимальной близости к Земле. Если воспользоваться биноклями или небольшими телескопами, то можно будет рассмотреть газовые круги на поверхности гиганта, а также 4 его спутника.