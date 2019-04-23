Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»

Сегодня, 10:31 \\ Наука

NASA спрогнозировали окончание гигантского шторма на самой большой планете Солнечной системы.

«Большое красное пятно» - так ученые назвали мощный шторм, бушующий на планете-гиганте. Современные технологии позволили получить данные о постепенном уменьшении его интенсивности.

Размеры данной бури составляют порядка 40 тысяч километров в длину. Эта цифра практически в 4 раза больше диаметра Земли. Длина шторма также от года к году уменьшается и через несколько десятков лет он полностью пропадет.

 Ученые из NASA утверждают, что интенсивность будет постепенно уменьшатся в течении ближайших 20 земных лет, а после этого срока кинетическая энергия шторма закончится и Юпитер потеряет свою «родинку».

Отдельно ученые отмечают, что люди могут наблюдать Юпитер невооруженным глазом на протяжении всего июня, поскольку планета находится в максимальной близости к Земле. Если воспользоваться биноклями или небольшими телескопами, то можно будет рассмотреть газовые круги на поверхности гиганта, а также 4 его спутника.

Поделиться новостью:
Автор - Леонид Грезин
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...

«Невидимая» камера: Oppo и Xiaomi скрыли «фронталку» на смартфонах

Компании представили гаджеты, у которых фронтальная камера спрятана под дисплеем, и...

Проблем с желудком не будет – Врачи рассказали, как справиться с сезонным обострением

 Необходимо соблюдать режим питания, отказаться от некоторых продуктов и вредных привычек.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ