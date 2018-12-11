В помощь мамам: Учёные научили нейросеть определять причину детского плача

Сегодня, 12:06 \\ Наука

Данная технология поможет молодым родителям в воспитании их чада.

Причин для детского плача много и молодым родителям крайне трудно определить, почему их ребенок кричит в данный момент. Чтобы помочь неопытным родителям, учёные научили нейросеть определять причину детского плача.

Каждый ребенок обладает своим характером, голосом и привычками, но при определённых ситуациях у всех младенцев имеются одинаковые черты. Специалисты из Университета Северного Иллинойса разработали нейросеть помогающую найти данные одинаковые черты.

Инженеры разработали алгоритм опираясь на наблюдения врачей и биологов. С помощью созданных ими классификаций, инженеры научили алгоритм распознавать особенности криков и плача, и определять их причину. Используя огромные массивы аудио-данных нейросеть самостоятельно обучалась.

Разработанная система универсальна и способна работать с любым ребенком. Алгоритм разбирает плач и определяет является ли он причиной: голода, болезни, недостатка внимания, усталости, сонливости или проблемы с подгузником.

Директор Лаборатории цифровой обработки сигналов и звуков, Личуань Лю считает, что звуки содержат в себе массу информации касательно здоровья и состояния человека. Разработанная нейросеть способна определить различия между различными сигналами и понять, что волнует ребенка.

Учёные считают, что их система хорошо подойдёт в помощь мамам и медикам, ведь разобраться в причине детского крика можно только со временем. Такая система поможет не только дома, но и в медицинских учреждениях.

Поделиться новостью:
Автор - Олег Некрасов
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...

«Невидимая» камера: Oppo и Xiaomi скрыли «фронталку» на смартфонах

Компании представили гаджеты, у которых фронтальная камера спрятана под дисплеем, и...

Проблем с желудком не будет – Врачи рассказали, как справиться с сезонным обострением

 Необходимо соблюдать режим питания, отказаться от некоторых продуктов и вредных привычек.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ