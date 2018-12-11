В помощь мамам: Учёные научили нейросеть определять причину детского плача

Данная технология поможет молодым родителям в воспитании их чада.

Причин для детского плача много и молодым родителям крайне трудно определить, почему их ребенок кричит в данный момент. Чтобы помочь неопытным родителям, учёные научили нейросеть определять причину детского плача.

Каждый ребенок обладает своим характером, голосом и привычками, но при определённых ситуациях у всех младенцев имеются одинаковые черты. Специалисты из Университета Северного Иллинойса разработали нейросеть помогающую найти данные одинаковые черты.

Инженеры разработали алгоритм опираясь на наблюдения врачей и биологов. С помощью созданных ими классификаций, инженеры научили алгоритм распознавать особенности криков и плача, и определять их причину. Используя огромные массивы аудио-данных нейросеть самостоятельно обучалась.

Разработанная система универсальна и способна работать с любым ребенком. Алгоритм разбирает плач и определяет является ли он причиной: голода, болезни, недостатка внимания, усталости, сонливости или проблемы с подгузником.

Директор Лаборатории цифровой обработки сигналов и звуков, Личуань Лю считает, что звуки содержат в себе массу информации касательно здоровья и состояния человека. Разработанная нейросеть способна определить различия между различными сигналами и понять, что волнует ребенка.

Учёные считают, что их система хорошо подойдёт в помощь мамам и медикам, ведь разобраться в причине детского крика можно только со временем. Такая система поможет не только дома, но и в медицинских учреждениях.