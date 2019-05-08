Загрязняющий весь мир пластик добрался и до глубин океанов

Маленькие частички полимеров наносят огромный вред морским животным и в конечном счёте людям.

Сейчас в Тихом океане находится в четыре раза больше пластиковых отходов, чем в недалёком прошлом. Учёные бьют тревогу, поскольку дело может завершиться экологической катастрофой. Главный эксперт океанариума Мотерей Бэй в Калифорнии в США Кайл Ван Хоутан заявил, что загрязняющий весь мир пластик добрался и до глубин морей, а это чревато печальными последствиями. Микроскопические частички полимеров находят на дне озер, рек, океанов, в почве и даже воздухе. Пластик диаметром 0,01 мм, то есть размером с эритроцит человека, способен погубить жизнь на Земле.

Пластмассы обнаруживают на глубине 180-460 метров. Исследователи не знают, что делать, ведь пластик начинает разлагаться только через 450 лет и процесс этот длится полвека. Полимеры пагубно влияют на здоровье людей. Они существенно увеличивают риск развития онкологических заболеваний.

Миллионы животных в год погибают из-за пластика. В недалёком прошлом моря считались достаточно защищенной средой от этого вредного продукта, а теперь ситуация изменилась. В Тихом и Индийском океанах нашли целые свалки пластика. Ежегодно выпускают 13 млрд пластмассовых бутылок для газированных напитков. Они пользуются огромным спросом и мало кто из покупателей задумывается об опасности.

В океанах плавают в том числе пластиковые стаканчики. Полиэтиленовые пакеты тоже гармонично вошли в повседневную жизнь людей. Пока человечество думает о комфорте, всё живое на планете погибает из-за полимеров. Людям бы одуматься, но они решают собственные проблемы, не обращая внимания на плохую экологию.